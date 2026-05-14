Allarme a Corio anziano non rientra a casa dopo la passeggiata | trovato nel corso della notte nei boschi sta bene
Un uomo di 77 anni è stato ritrovato nel bosco di Corio nella notte di giovedì 14 maggio 2026, dopo essere scomparso durante una passeggiata nel pomeriggio. L’anziano non è rientrato a casa e i familiari hanno dato l’allarme. Le ricerche sono state avviate immediatamente e si sono concluse con il ritrovamento nel cuore della notte. Attualmente, l’uomo sta bene.
Un italiano di 77 anni è stato ritrovato nel bosco nella notte di oggi, giovedì 14 maggio 2026, dopo essersi smarrito nella zona di località Case Berchera a Corio. L'anziano, solito fare lunghe passeggiate, era scomparso dal primo pomeriggio di ieri, mercoledì 13. L'allarme era scattato poiché.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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