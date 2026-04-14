Savona cadavere in decomposizione trovato nei boschi | disposta l'autopsia indagini in corso

Un escursionista ha scoperto un corpo in stato avanzato di decomposizione nei boschi tra Savona e Albissola. Sul luogo sono intervenuti gli agenti che hanno disposto un’autopsia per approfondire le cause del decesso. Le autorità stanno conducendo le indagini per stabilire l’identità della persona e chiarire le circostanze del ritrovamento. Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla vicenda.

Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nei boschi tra Savona e Albissola. A imbattersi nel cadavere è stato un escursionista. Disposta l'autopsia per chiarire le cause del decesso che sarebbe avvenuto settimane fa.🔗 Leggi su Fanpage.it Trovato il cadavere di un uomo nei boschi di Bollate, indagini in corso(Adnkronos) – È stato trovato il cadavere di un uomo oggi, poco prima delle 13, in una zona boschiva a Bollate, nel milanese. Tragedia nei boschi di Bollate: trovato il cadavere di un uomo, indagini in corsoABBONATI A DAYITALIANEWS Ritrovamento nel primo pomeriggio Un uomo è stato trovato senza vita oggi, 1 aprile, poco prima delle ore 13, in un’area...