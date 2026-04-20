Anziano disperso nei boschi Muore subito dopo il recupero

Un uomo di una certa età è scomparso mentre cercava asparagi nei boschi e, dopo lunghe ricerche, è stato trovato. Pochi minuti dopo il suo recupero, ha accusato un malore che non gli ha lasciato scampo. Le operazioni di ricerca sono state condotte con numerosi volontari e mezzi di soccorso. La vicenda si è conclusa con il tragico decesso dell’anziano poco dopo essere stato rintracciato.

Va in cerca di asparagi, si perde nei boschi. Scattano le ricerche, imponenti. Viene ritrovato, ma subito dopo accusa un malore che non gli lascia scampo. È successo nella tarda serata di sabato, a Nocera Umbra. L’allarme è partito intorno alle 20 quando i familiari non hanno visto rientrare l’anziano. Ottantasei anni, affetto da diabete e da altre patologie, era uscito nel pomeriggio alla ricerca di asparagi nella zona sottostante il Campanaccio. Dopo l’allarme, sono immediatamente scattate le ricerche. Sono intervenuti il personale del distaccamento dei vigili del fuoco di Gaifana, la squadra Tas (Topografia applicata al soccorso); la...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Anziano disperso nei boschi. Muore subito dopo il recupero Notizie correlate Nocera Umbra, anziano disperso durante la raccolta di asparagi: ritrovato nella notte, muore dopo il recuperoSi è conclusa tragicamente nella notte tra sabato e domenica l’operazione di ricerca di un uomo di 86 anni scomparso nella serata di sabato nelle... Doppio intervento dei vigili del fuoco: incidente stradale sull'autostrada e anziano disperso nei boschiUn primo pomeriggio impegnativo per le squadre di soccorso della provincia di Terni nella giornata di mercoledì 11 marzo. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Anziano disperso nei boschi. Muore subito dopo il recupero; Nocera Umbra, disperso nei boschi finisce in un dirupo: muore appena dopo il ritrovamento; Trovato morto nel bosco. L’anziano si era perso; Solarino. Giallo nei boschi, la telefonata choc poi il silenzio: uomo scompare, droni ed elicotteri per ritrovarlo. Anziano disperso nei boschi. Muore subito dopo il recuperoVa in cerca di asparagi, si perde nei boschi. Scattano le ricerche, imponenti. Viene ritrovato, ma subito dopo accusa ... msn.com Anziano disperso nei boschi. Le ricerche prima a Cerretti, poi tra Corazzano e MontaioneComprensorio, 2 dicembre 2025 – Un uomo di 80 anni è disperso nei boschi dal pomeriggio di domenica. In un primo momento le ricerche si sono concentrate nella fitta vegetazione a Cerretti, nel comune ... lanazione.it Soccorso anziano disperso nel bosco ma è morto per arresto cardiaco #NoceraUmbra, #soccorsoanziano, #ricercapersona, #cronacaPerugia, #ritrovamentobosco - facebook.com facebook Ricerca di un anziano disperso da ieri sera portata a termine stamattina con esito positivo dai #vigilidelfuoco. Ritrovato l’uomo lungo i sentieri carsici a Visogliano, nel territorio di Duino Aurisina #Trieste #11aprile x.com