Allagamenti e grandine flagellano il Goriziano oltre 60 richieste di soccorso

Nella serata di giovedì 14 maggio, il territorio dell'isontino è stato interessato da un forte episodio di maltempo. Piogge torrenziali e grandinate intense hanno causato allagamenti in diverse zone della regione. Le autorità hanno ricevuto oltre sessanta richieste di soccorso da parte di cittadini e imprese colpite dagli eventi meteorologici. Le squadre di emergenza sono intervenute per gestire le situazioni di criticità provocate dal nubifragio. La situazione rimane sotto osservazione, con interventi ancora in corso.

Una violenta ondata di maltempo caratterizzata da piogge torrenziali e intense grandinate ha colpito l'isontino nella serata di giovedì 14 maggio. La perturbazione ha messo in ginocchio la viabilità e causato pesanti disagi alla popolazione saturando le linee d'emergenza.I numeriLa sala operativa. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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