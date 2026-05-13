Oltre 10mila fulmini grandine e raffiche di vento a 60 km h | cosa è successo lunedì e cosa aspettarsi

Lunedì scorso, la regione è stata interessata da un'intensa ondata di maltempo che ha provocato oltre 10.000 fulmini in 24 ore, accompagnati da piogge torrenziali, grandinate e raffiche di vento fino a 60 kmh. La rete di monitoraggio di Arpa Lombardia ha registrato un bilancio pesante per il territorio, evidenziando l'intensità delle precipitazioni e dei fenomeni atmosferici verificatisi durante la giornata.

Oltre 10mila fulmini in 24 ore, piogge torrenziali e grandinate spettacolari quanto pericolose. È un bilancio pesante quello stilato dalla rete di monitoraggio di Arpa Lombardia in merito all'ondata di maltempo che lunedì scorso ha colpito il territorio regionale. Gli esperti della Direzione.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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