Tutte le case di Raffaella Carrà dall'appartamento romano da 2 milioni alla villa nell'Argentario

Si torna a discutere dell’eredità di Raffaella Carrà, che include un appartamento a Roma valutato circa 2 milioni e una villa nell’Argentario. La somma potrebbe essere destinata al figlio adottivo segreto, Gian Luca Pelloni Bulzoni. La questione riguarda le proprietà appartenute alla cantante e la possibile destinazione del patrimonio. La vicenda è al centro di recenti discussioni legali e mediatiche.

Si torna a parlare di Raffaella Carrà e della sua eredità milionaria, che potrebbe andare al figlio adottivo segreto, Gian Luca Pelloni Bulzoni. Quali sono tutte le case appartenute alla cantante e presenti nel testamento?. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati La villa da sogno di Raffaella Carrà all’Argentario ora è del figlio adottivo: le carte lo provanoPorto Santo Stefano (Grosseto), 17 marzo 2026 – E’ una dimora leggendaria, dove tanti artisti hanno trascorso serate di allegria nel periodo estivo. Raffaella Carrà, dalla villa romana a quella dell'Argentario e il podere di Montalcino: il caos ereditàIn questi giorni si è tornati a parlare di Raffaella Carrà, volto amatissimo della televisione italiana. Una selezione di notizie su Raffaella Carrà Temi più discussi: Il patrimonio immobiliare di Raffaella Carrà: le ville (milionarie) ereditate dal figlio adottivo Gian Luca Pelloni Bulzoni; Raffaella Carrà, le ville ereditate da Gian Luca Pelloni Bulzoni; Raffaella Carrà e il patrimonio immobiliare (milionario) ereditato dal figlio adottivo; Raffaella Carrà, spunta il figlio adottivo segreto. L'ha adottato, Gian Luca Pelloni Bulzoni è il suo erede. Tutte le case di Raffaella Carrà, dall’appartamento romano da 2 milioni alla villa nell’ArgentarioSi torna a parlare di Raffaella Carrà e della sua eredità milionaria, che potrebbe andare al figlio adottivo segreto, Gian Luca Pelloni Bulzoni ... fanpage.it Dalla maxi villa in Toscana al palazzo di Roma: Carrà e l'eredità immobiliare passata al figlio adottivo Gian Luca Pelloni BulzoniIl figlio adottivo della Regina della tv italiana ha ricevuto per successione testamentaria un patrimonio da milioni di euro, che comprende la storica residenza romana e il rifugio toscano della Carrà ... msn.com La magia di Raffaella Carrà torna a vivere sul palco del Teatro Marrucino oggi alle 21: un omaggio appassionato e travolgente alla regina indiscussa della televisione e della musica italiana #ilcentro #RaffaellaCarrà #chieti #Teatro #musica - facebook.com facebook Il figlio adottivo di Raffaella Carrà «rivelato» dalla causa sul musical: guerra legale tra l'erede e la Zed di Padova x.com