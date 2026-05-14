Alla scoperta di cosa mangiano i nostri figli a scuola È partito ' Genitori a mensa' 2026

Da anconatoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È iniziato il progetto “Genitori a mensa” del 2026 con il primo incontro che ha visto la partecipazione di genitori e scuole. Durante l’evento, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di visitare la mensa scolastica e di osservare direttamente cosa mangiano gli studenti a scuola. L’iniziativa si propone di offrire un’occasione di confronto e di approfondimento sulle abitudini alimentari dei bambini durante le ore scolastiche. La giornata si è svolta in modo informale e coinvolgente, puntando a favorire un dialogo diretto tra genitori e operatori.

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ANCONA – Primo incontro del 2026 con “Genitori a mensa - una giornata nella mensa scolastica con i genitori”. L’iniziativa promossa dall’assessorato alle Politiche educative del Comune di Ancona. Ad ospitarlo la scuola primaria Ungaretti di Candia nella quale, dal settembre scorso, è divenuta. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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