Cosa facevano mangiare ai figli Famiglia nel bosco la scoperta sui genitori | è cambiato tutto

Un documento di nove pagine riaccende il dibattito sul caso della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli, fornendo nuovi dettagli sulle condizioni dei tre figli di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. La relazione rivela cosa veniva dato da mangiare ai bambini e fa luce sulla situazione familiare. La scoperta ha portato all’apertura di nuove indagini da parte delle autorità competenti.

Un documento di nove pagine riaccende il dibattito sul caso della cosiddetta famiglia che viveva nel bosco di Palmoli, portando alla luce nuovi elementi sulle condizioni dei tre figli di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. La relazione, firmata dallo psichiatra Tonino Cantelmi e dalla psicologa Martina Aiello, è stata depositata al Tribunale per i minorenni dell’Aquila e analizza gli effetti dei cinque mesi trascorsi dai bambini in una struttura protetta a Vasto. Secondo i consulenti incaricati dalla famiglia, l’impatto del trasferimento sarebbe stato profondo e, in diversi aspetti, destabilizzante. I tre minori, di 9 anni la maggiore e di 7 anni i due gemelli, avrebbero visto modificarsi radicalmente abitudini quotidiane consolidate, in particolare sul piano alimentare e relazionale.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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