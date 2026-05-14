Alla scoperta della Padova palladiana
Domenica 24 maggio 2026 si terrà una passeggiata guidata attraverso i principali siti della Padova palladiana. L’itinerario include luoghi legati alla vita e alle opere del celebre architetto rinascimentale, nato nella stessa città. L’evento permette di scoprire storie e dettagli legati alle costruzioni e ai protagonisti che hanno segnato il legame tra il maestro e Padova, città che ha visto nascere la sua carriera.
Domenica 24 Maggio 2026. Una passeggiata itinerante tra luoghi, protagonisti, storie e curiosità che raccontano il profondo legame tra il più celebre maestro dell’architettura rinascimentale e Padova, città che gli diede i natali. La visita guidata conduce alla scoperta degli ambienti che.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Viaggio nel Veneto: Storia, Arte, Dolomiti, Venezia e Cucina Tradizionale
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