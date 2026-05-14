Alla scoperta della Padova palladiana

Domenica 24 maggio 2026 si terrà una passeggiata guidata attraverso i principali siti della Padova palladiana. L’itinerario include luoghi legati alla vita e alle opere del celebre architetto rinascimentale, nato nella stessa città. L’evento permette di scoprire storie e dettagli legati alle costruzioni e ai protagonisti che hanno segnato il legame tra il maestro e Padova, città che ha visto nascere la sua carriera.

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Domenica 24 Maggio 2026. Una passeggiata itinerante tra luoghi, protagonisti, storie e curiosità che raccontano il profondo legame tra il più celebre maestro dell’architettura rinascimentale e Padova, città che gli diede i natali. La visita guidata conduce alla scoperta degli ambienti che.🔗 Leggi su Padovaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Viaggio nel Veneto: Storia, Arte, Dolomiti, Venezia e Cucina Tradizionale Notizie correlate Giornata alla scoperta della montagna per le scuole di Tambre e Santa Rita di PadovaA marzo 2025, i comuni di Tambre (BL) e Padova hanno firmato un patto di amicizia basato su uno scambio educativo tra le rispettive scuole... Padova città d'acque: alla scoperta del canale AlicornoStasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Sabato 21 Marzo... Temi più discussi: Padova, alla scoperta del Lazzaretto dimenticato: visita tra storia e memoria il 9 maggio 2026; Centro di Ateneo per i Musei e il Museo della Natura e dell’Uomo (MNU): visita spettacolo Un altro mo(n)do, Padova, 18 maggio 2026; Il potere del limite declinato tra mostre, visite guidate e approfondimento biblico; Limana alla scoperta della Sacra Sindone. La nostra Biblioteca partecipa a Bibliotrekking, un percorso di circa 5 km per scoprire le biblioteche più affascinanti della città. Info e prenotazioni su Eventbrite. x.com A Padova è stata scoperta una banca clandestinaEra ricavata dietro a un ristorante cinese, aveva telecamere di sorveglianza e pure una sorta di commercialista: 12 persone sono state arrestate ... ilpost.it Padova, alla scoperta del Lazzaretto dimenticato: visita tra storia e memoriaA Padova esiste un luogo dimenticato. Un luogo nato per isolare, separare, allontanare: il Lazzaretto, attivo sin dal XVI secolo, oggi tra gli spazi più rimossi della storia del territorio. Sabato 9 m ... padovaoggi.it