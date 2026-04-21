Giornata alla scoperta della montagna per le scuole di Tambre e Santa Rita di Padova

A marzo 2025, i comuni di Tambre e Padova hanno siglato un accordo di amicizia che coinvolge le scuole elementari di entrambi i territori. L’obiettivo è promuovere attività di scambio educativo tra gli studenti delle scuole di Tambre, situata in una zona montuosa, e quelli di Padova. Recentemente, le classi di entrambe le località hanno partecipato a una giornata dedicata alla scoperta della montagna, con attività e uscite sul territorio.

A marzo 2025, i comuni di Tambre (BL) e Padova hanno firmato un patto di amicizia basato su uno scambio educativo tra le rispettive scuole elementari, promuovendo la conoscenza della montagna da parte degli studenti padovani. Nell'ambito di questo patto si è svolta una giornata di attività di.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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