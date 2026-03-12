Padova città d' acque | alla scoperta del canale Alicorno

Sabato 21 marzo 2026, si svolgerà una passeggiata a Padova dedicata alla scoperta del canale Alicorno, uno dei corsi d'acqua più antichi e complessi della città. L'evento invita cittadini e visitatori a esplorare questa via storica, spesso protagonista di vicende legate alla vita quotidiana e alle trasformazioni urbane di Padova. La camminata si concentrerà sulla conoscenza di un elemento fondamentale del patrimonio locale.

Sabato 21 Marzo 2026. Passeggiata alla riscoperta di uno dei canali storici e più travagliati della storia della nostra amata Padova: il canale Alicorno. Ascoltando le dettagliate argomentazioni dell'Architetto e Urbanista Giovanni Graziani Vivremo una mattinata immersi tra storia, aneddoti e curiosità ripercorrendo il corso del canale Alicorno che appare e scompare nella nostra amata città. Il canale nasce dal Bacchiglione, da cui si stacca all'altezza del bastione Alicorno e attraversa Prato della Valle, dove ricambia le acque che scorrono attorno all'Isola Memmia, il canale poi si ricongiunge con il Canale di Santa Chiara a valle del Ponte Corvo, dove assieme formano il Canale di San Massimo.

