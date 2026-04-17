Ieri, la Federazione nazionale della stampa ha proclamato uno sciopero, coinvolgendo il Cdr e l’assemblea di redazione del Giornale. La decisione è arrivata in conseguenza della richiesta di un contratto aggiornato, considerato un diritto per i giornalisti. La mobilitazione ha coinvolto le persone che lavorano nella redazione, portando a una sospensione delle attività quotidiane. La protesta si inserisce nel quadro delle questioni contrattuali del settore.

Cari lettori, ieri la Federazione nazionale della stampa ha indetto uno sciopero. Avere un contratto aggiornato non è un privilegio. Essere pagati in modo dignitoso è un diritto, come lavorare senza precarietà, fare informazione libera e indipendente. Dal 2016, ultima volta che il nostro contratto è stato rinnovato, è cambiato tutto per la nostra categoria: più lavoro, più piattaforme, meno tutele. Gli stipendi dei giornalisti invece sono rimasti fermi o addirittura sono diminuiti e il loro contratto non aggiornato. Senza diritti e senza dignità, il giornalismo si indebolisce. E quando si indebolisce il giornalismo, si indebolisce anche la democrazia.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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