"È un’esperienza che ci resterà nel cuore: possiamo vedere dal vivo non solo il Festival di Sanremo, ma tutta la preparazione e quello che c’è fuori. Intervistare i “big“, ma anche le maestranze per capire come funziona una macchina così grande del palinsesto Rai. Un’emozione unica". Alessandro Chiossi, al primo anno della magistrale in Televisione, Cinema e New Media dell’ Università Iulm non nasconde l’entusiasmo. Sono partiti in 40 dal campus di via Carlo Bo insieme alla professoressa di Televisione Daniela Cardini e ad altri colleghi di diversi corsi. Il progetto di Iulm a Sanremo rientra nella didattica residenziale dell’ateneo con attività sul campo e fuori dall’aula nei diversi ambiti della comunicazione: televisione, radio, organizzazione eventi e giornalismo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Oltre settanta studenti della Iulm al festival: "Con big e maestranze capiamo gli ingranaggi"

