Alla pizzeria Elementi arriva ' Peppino' il cameriere robot
Nella serata di mercoledì, presso la pizzeria Elementi di Caserta, è stato presentato un nuovo elemento tecnologico, chiamato ‘Peppino’, un cameriere robot. L’evento ha anche segnato la presentazione del nuovo menù RadiCe, che si concentra su ortaggi e verdure. Quest’ultima iniziativa si basa sui prodotti coltivati dall’operatore agricolo nel suo orto a Mezzano. La presentazione ha coinvolto clienti e staff, con l’obiettivo di mostrare le innovazioni adottate nel locale.
Alla pizzeria Elementi di Caserta arriva ‘Peppino’ il cameriere robot.Il macchinario è stato presentato nella serata di mercoledì, nel corso di un evento per raccontare il nuovo menù RadiCe, sempre più incentrato su ortaggi e verdure che Papa coltiva nel suo orto a Mezzano, e annunciare le novità. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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