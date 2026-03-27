A Padova, presso la pasticceria Antico Forno in via Palestro, è stato introdotto un robot che svolge il ruolo di cameriere. Si tratta di uno dei primi esempi nella provincia in cui un robot si occupa di consegnare caffè e aperitivi ai clienti ai tavoli. L’installazione rappresenta un’innovazione nel settore della ristorazione locale.

Alla pasticceria Antico Forno di via Palestro a Padova tecnologia e accoglienza si incontrano. Il presidente Appe, Federica Luni: «In questo modo il personale può concentrarsi maggiormente sulla relazione con il cliente» Padova fa un passo nel futuro della ristorazione. Alla pasticceria Antico Forno, in via Palestro, è entrato in servizio un robot-cameriere: una delle primissime esperienze in provincia che porta l’innovazione direttamente tra i tavoli. Il dispositivo, prodotto dall’azienda padovana Optimabot, è già operativo nel locale e rappresenta un test concreto di integrazione tra tecnologia e servizio tradizionale, in un settore sempre più chiamato a evolversi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - «Il caffè o l'aperitivo al tavolo? Te lo porta il cameriere robot»

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