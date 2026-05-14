Un commento sull’attuale situazione economica italiana e il suo rapporto con Pechino, con il titolo ironico di ieri del quotidiano, suggerisce un legame tra difficoltà nazionali e le dinamiche internazionali. La frase “Italia alla pechinese” allude a una condizione di svantaggio o di dipendenza rispetto alla capitale cinese. La notizia si inserisce in un quadro di analisi più ampio, senza entrare in dettagli specifici o opinioni personali.

«Italia alla pechinese», titolava ieri Il Tempo con amara ironia. No, amici lettori: non era solo una polemica politica verso tre ex premier (Prodi, D'Alema, Conte), verso tre quotidiani (Corsera, Stampa, Repubblica), e verso una galassia di poteri e forze organizzate che sembrano a volte più sensibili all'interesse geopolitico di Pechino che a quello italiano. No: c'è anche una ricaduta economica più diretta sudi noi, sull'industria italiana, sui posti di lavoro che possono saltare, sui settori che rischiano di essere messi in ginocchio. L'avete vista la vicenda dell'Electrolux, con l'azienda scandinava di elettrodomestici che minaccia nelle Marche 1700 licenziamenti? Una mazzata terribile: ma occorre raccontare che l'attuale proprietà è già pronta a vendere ai cinesi.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Alla mercé di Pechino. Un suicidio anche economico

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