Il tema del suicidio assistito continua a dividere opinioni e stimolare discussioni accese, senza che si trovi una posizione condivisa. Si tratta di un argomento che coinvolge questioni legali, morali e etiche, e che mette in discussione il diritto di una persona di scegliere di terminare la propria vita. La discussione rimane aperta, senza una soluzione definitiva che accontenti tutte le parti coinvolte.

Esistono dibattiti che sembrano non trovare mai un punto di convergenza. Mai, anche quando la risposta appare scontata. In questo caso specifico però, quando l’argomento è il diritto alla vita, il terreno diventa più insidioso. All’occorrenza, quando emerge un caso specifico, si tende a parlarne con maggior accanimento. A volte, dall’alto di un privilegio che non sempre viene visto come tale, si concorda se il suicidio assistito sia «giusto». Spesso, con la supponenza di chi non ha mai dovuto affrontare dinamiche analoghe. Il punto nevralgico forse è proprio questo: credere di poter mettere bocca sulla vita altrui, come se ci appartenesse. Non spetta al singolo sentenziare, tuttavia è lecito parlarne al fine di comprendere perché il diritto alla vita non può essere completo senza il diritto di porvi fine. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Suicidio assistito, al diritto alla vita c’è anche quello di porvi fine

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