Intorno alle 14 di oggi, si è verificato un tentato suicidio all’interno di un supermercato della catena Conad situato in Contrada San Chirico. Le forze dell’ordine stanno indagando sul motivo che avrebbe spinto la persona coinvolta, con particolare attenzione a un possibile collegamento con questioni economiche legate a una proprietà. La dinamica dell’episodio è ancora in fase di ricostruzione, mentre i soccorritori hanno portato in salvo l’individuo coinvolto.

Tempo di lettura: < 1 minuto La ricostruzione del tragico evento accaduto intorno alle ore 14 presso il supermercato Conad di Contrada San Chirico è ancora avvolto nel mistero, ma qualche dettaglio pian piano starebbe venendo fuori. L’uomo che avrebbe tentato il suicidio, N.R., era in possesso di una pistola legalmente detenuta con la quale si sarebbe esploso un colpo alla testa. A quanto risulterebbe dai primi accertamenti della Polizia alla base del gesto autolesionistico vi sarebbe la contrarietà dell’uomo all’acquisto da parte del gestore del supermercato di una sua proprietà messa all’asta. Ipotesi ora al vaglio degli inquirenti e che stanno ascoltando varie persone.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Tentato suicidio nel supermercato: si indaga sul movente economico legato a una proprietà

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