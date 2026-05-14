Alla Galleria Borghese c’è una statua con un ingranaggio nascosto | il trucco di Canova

In Galleria Borghese si trova una statua di Antonio Canova che attira l’attenzione per un dettaglio insolito: un ingranaggio nascosto all’interno della scultura. La presenza di questo elemento ha suscitato curiosità tra visitatori e studiosi, che hanno cercato di capire il motivo dietro questa scelta artistica. La statua si distingue per questa particolarità, che rende l’opera ancora più interessante sotto il profilo tecnico e artistico.

A Roma, in Galleria Borghese c’è una statua di Antonio Canova che non si limita a farsi guardare: sembra quasi pensata per mettersi in scena. Dietro la grazia levigata della Paolina Borghese, infatti, si nasconde un dettaglio sorprendente: un ingranaggio in grado di far ruotare l’opera e moltiplicarne gli effetti di luce. Un trucco teatrale, raffinato e modernissimo, firmato da uno dei grandi maestri del Neoclassicismo. LEGGI ANCHE: Davide Stucchi, precarietà e metamorfosi dell’abitare contemporaneo nelle ‘Temporary Rooms’ Paolina Borghese, la Venere di Antonio Canova che fece scandalo (e che domina la Galleria Borghese). La protagonista è la celebre Paolina Borghese come Venere vincitrice, una delle opere più famose conservate alla Galleria Borghese.🔗 Leggi su Funweek.it

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