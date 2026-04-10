Cortona al via i lavori alla copertura e alle facciate della Fortezza di Girifalco

A Cortona sono iniziati i lavori di restauro alla Fortezza di Girifalco, con interventi sulla copertura e sulle facciate della struttura. La manutenzione prevede il ripristino delle parti esterne dell'edificio storico, con l’obiettivo di preservarne l’aspetto originale e garantirne la stabilità nel tempo. L’intervento è stato avviato nelle ultime settimane e coinvolge diverse maestranze specializzate nel settore del restauro architettonico.

Arezzo, 10 aprile 2026 – . Grazie al finanziamento del bando Città Murate un intervento da 300mila euro: migliora l’accessibilità Sono pronti a partire i lavori di riqualificazione della Fortezza del Girifalco di Cortona. Grazie al progetto dell’associazione Onthemove e all’azione dell’Amministrazione comunale è stato possibile ottenere un finanziamento dal bando Città murate della Regione Toscana. Il contributo regionale assegnato è di 240mila euro a cui si assommerà un finanziamento diretto del Comune di circa 50mila euro. Il progetto riguarda il restauro... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cortona, al via i lavori alla copertura e alle facciate della Fortezza di Girifalco Firenze troppo cara anche per Pitti. Hotel e ristoranti, costi alle stelle. E tanti disagi per i lavori alla Fortezzadi Antonio Passanese Che vivere a Firenze sia sempre più difficile non è una novità. Via Roma più ordinata, stop alla merce appesa alle facciate dei palazzi e agli espositori selvaggi sui marciapiediVia Roma sempre più bella e ordinata grazie alla nuova stretta che ha come obiettivo il decoro urbano. Temi più discussi: Weekend di Pasqua a Cortona: i servizi pubblici attivi nei giorni di festa. Aperti i poli culturali; Anna Falchi, brindisi a Cortona. Per il ponte di Pasqua si annuncia il pieno di turisti; Anna Falchi testimonial speciale della Val di Chiana: Pasqua tra Cortona e Castiglion Fiorentino. Weekend di Pasqua a Cortona: i servizi pubblici attivi nei giorni di festa. Aperti i poli culturaliMaec, Parco Archeologico e Fortezza del Girifalco con l’orario esteso ... msn.com Cortona on the Moon. Al via la no stop di artedi Laura LucenteCORTONAPrende il via oggi alla Fortezza del Girifalco Cortona On The Moon, un progetto che fino al 6 settembre trasformerà il grande bastione rinascimentale in un laboratorio ... lanazione.it In vista del fine settimana pasquale i principali poli culturali cortonesi hanno già attivato l’orario esteso. Cittadini e visitatori avranno più tempo per fare accesso al Maec e alla Fortezza del Girifalco, aperti dalle 10 alle 19. Anche l’area archeologica del Sodo ha - facebook.com facebook