Alla Fortezza da Basso torna il Salone dell' Arte e del Restauro di Firenze

Dal 27 al 30 aprile 2026, la Fortezza da Basso di Firenze ospiterà la decima edizione del Salone dell’Arte e del Restauro, un evento che si svolge ogni due anni. La stessa struttura ospiterà anche la MIDA, la Mostra Internazionale dell’Artigianato, che ogni anno attira circa 70 mila visitatori e conta 450 espositori distribuiti su 34 mila metri quadrati. La manifestazione si svolge in contemporanea e coinvolge diversi settori del settore artistico e artigianale.

La 10a edizione 2026 del Salone dell’Arte e del Restauro si terrà dal 27 al 30 aprile 2026, presso la Fortezza da Basso di Firenze, in contemporanea con la MIDA, la Mostra Internazionale dell’Artigianato di Firenze che accoglie ogni anno 70 mila visitatori, 450 espositori, 34 mila mq.Il Salone.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Confrestauro protagonista al Salone dell’Arte e del Restauro di FirenzeDal 27 al 30 aprile, quattro giornate di incontri, sinergie e innovazione per il futuro del patrimonio Confrestauro, l’associazione italiana fondata... Leggi anche: “Believe. Dance to become”: Danzainfiera torna alla Fortezza da Basso Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: MIDA90: Mostra Internazionale dell'Artigianato 2026 alla Fortezza da Basso di Firenze; Alla Fortezza da Basso la 90° edizione della Mostra Internazionale dell'Artigianato; TORNA MIDA: dal 25 aprile al 3 maggio torna alla Fortezza da Basso di Firenze la Mostra Internazionale dell’Artigianato; Mostra dell’Artigianato di Firenze: date, biglietti e orari della 90esima edizione. MIDA90: stamani la partenza alla Fortezza da BassoFirenze, 25 aprile 2026. Partenzacon il vento in poppa di MIDA90, la Mostra Internazionale dell’Artigianato giunta alla sua 90esima edizione con i visitatori che fin dalle prima ore di apertura si ... nove.firenze.it La Mostra Internazionale dell’Artigianato di Firenze compie novant’anni: è la più antica d’ItaliaDal 25 aprile al 3 maggio oltre 500 espositori alla Fortezza da Basso per una delle fiere più attese dell'anno ... intoscana.it Ogni bottega, ogni mano, ogni materiale raccontano una parte del futuro del Made in Italy. Alla Fortezza da Basso di Firenze, MIDA festeggia 90 anni e si conferma “città nella città” dell’artigianato che muove economia, lavoro e identità del territorio. Dal 2 - facebook.com facebook Con il taglio del nastro alla Fortezza da Basso ha preso ufficialmente il via @Mostrart Anche quest’anno siamo presenti con “Firenze Città del Restauro”, dal 27 al 30 aprile negli spazi del padiglione Arsenale-Basilica. Scopri il programma completo firenzecit x.com