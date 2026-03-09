La Fondazione Onda ETS organizza un open day dedicato alla psoriasi, una malattia cronica che colpisce quasi due milioni di persone in Italia. L'evento si propone di fornire informazioni più chiare sulla condizione, che interessa circa il 2-3% della popolazione generale. A parlare dell'iniziativa è Valeria Corazza, Presidente di APIAFCO - Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza.

I nteressa circa il 2-3% della popolazione generale, con un impatto profondo sulla qualità di vita e sulla sfera psicologica. Parliamo della psoriasi, malattia infiammatoria della pelle caratterizzata da quello che viene definito un andamento cronico-recidivante. In altre parole, non si guarisce ma si alternano fasi acute a periodi di benessere o comunque di remissione. Psoriasi: che cos’è, le cause, le nuove cure X Sebbene la manifestazione più evidente riguardi la pelle – la forma a placche rappresenta circa il 90% dei casi con chiazze rosse, ispessite e coperte da squame biancastre, spesso associate a prurito, dolore e bruciore – si tratta a tutti gli effetti di una patologia sistemica, associata a comorbilità importanti, tra le quali artrite psoriasica, malattie cardiovascolari, diabete e patologie infiammatorie intestinali. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Fondazione Onda ETS promuove uno speciale open day dedicato alla psoriasi, malattia cronica che interessa quasi due milioni di persone in Italia ma sulla quale manca ancora un’informazione adeguata. Ne abbiamo parlato con Valeria Corazza, Presidente di APIAFCO - Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza

Argomenti discussi: Open day psoriasi, l'11 marzo visite gratis in 90 ospedali Bollino rosa.

