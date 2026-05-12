Una lezione speciale per i bambini della scuola parrocchiale Sant' Antonio

Alla scuola parrocchiale Sant'Antonio di Legnaro, in via Roma, si è svolta alla fine di aprile una giornata dedicata alla Sicurezza e al Soccorso. L'evento ha coinvolto i bambini della scuola durante la mattina, con attività e dimostrazioni pratiche. Sono stati presentati, tra le altre cose, strumenti di pronto intervento e procedure di emergenza, offrendo ai piccoli partecipanti un’occasione di apprendimento diretto.

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Alla scuola parrocchiale Sant'Antonio di via Roma a Legnaro nella prima parte di maggio è andata in scena la giornata della Sicurezza e del Soccorso. Nel cortile del plesso scolastico i bambini e gli insegnanti hanno avuto una visita speciale: i mezzi del Suem 118 con ambulanza e auto medica, la.🔗 Leggi su Padovaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Suno, "lezione" speciale in Regione per gli studenti della scuola mediaTrentasette studenti di Suno hanno visitato nella mattinata di oggi, lunedì 27 aprile, la sede del Consiglio regionale del Piemonte. Scuola in movimento: lezione di civica a bordo del bus per i bambiniGli alunni di due classi quarte della scuola elementare Giovanni Pascoli di San Vittore hanno partecipato a una lezione pratica di educazione civica... Argomenti più discussi: Sant’Antonio ‘decollato’. Esagitato al Sacro Cuore. Vandalizzata la statua; Chiese aperte 2026, riflettori accesi su San Francesco al corso e altri luoghi colpiti dai terremoti; Zuppi a Gemona: Il terremoto del Friuli ci insegna la forza del pensarsi insieme; Pulizie di Primavera sotto l’ombrello: lezione di senso civico delle associazioni del centro storico di Perugia. Anok Yai condivide i suoi capelli e trucco per il Met Gala 2026 reddit Una lezione speciale per gli alunni delle medie con Liliana ManfrediUna lezione speciale per le quattro classi terze delle scuole secondarie di primo grado di Albinea e Borzano. Ieri si sono ritrovate nell’atrio della struttura di via Quasimodo per ascoltare la ... ilrestodelcarlino.it