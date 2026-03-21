Durante un’intervista nel podcast “Imperfectly Perfect”, l’attore noto per ruoli in “Beautiful” e “General Hospital” ha rivelato di aver affrontato sette anni di dipendenza dagli oppioidi, cercando di alleviare un dolore che nessuno conosceva, nemmeno sua moglie. La sua testimonianza mette in luce un aspetto spesso nascosto delle sfide personali di chi lavora nel mondo dello spettacolo.

Per 7 anni Jacob Young è stato dipendente dagli oppioidi. Nessuno lo sapeva, nemmeno sua moglie. La confessione arriva durante l’ospitata della star di “General Hospital” nel podcast “Imperfectly Perfect”. A portarlo su quella strada sarebbero state le conseguenze di una infanzia difficile e i precedenti problemi con la tossicodipendenza. “Sono cresciuto in una famiglia divorziata”, spiega l’attore, come riporta il DailyMail. “Da bambino non ho mai conosciuto i miei genitori insieme”. Il padre si risposò, ma quando Jacob aveva 16 anni la sua matrigna si tolse la vita: un’esperienza che fece nascere in lui tante domande e gli diede la consapevolezza di come “le cose potessero cambiare improvvisamente in un secondo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sono stato dipendente dagli oppioidi per 7 anni, volevo placare il mio dolore. Nessuno lo sapeva, nemmeno mia moglie”: la rivelazione di Jacob Young, star di “Beautiful” e “General Hospital”

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