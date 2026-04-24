L’allenatore del Liverpool ha dichiarato di non rispondere alle speculazioni sul suo futuro e sulla permanenza del portiere nel club, sottolineando che si limiterà a commentare solo quando ci saranno fatti concreti da comunicare. La questione riguarda anche la possibile conclusione di un ciclo di otto anni del portiere nel team, ma l’allenatore preferisce non entrare nel merito delle voci di mercato.

2026-04-24 11:34:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: L’allenatore del Liverpool Arne Slot afferma che non “reagirà alle voci” sul suo futuro e sulla potenziale fine degli otto anni di permanenza del portiere Alisson nel club. “Tutte queste voci che circolano su di lui, su di me e sugli altri – non reagiamo alle voci in questa stanza. “Reagiamo solo quando è necessario raccontare i fatti e questa non è la situazione in questo momento”. Il Liverpool aveva attivato una clausola a marzo per prolungare di una stagione il contratto di Alisson, facendo un rapporto suggerendo che volesse lasciare una sorpresa.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Slot, tecnico del Liverpool, parla del suo futuro: “Reagiamo alle voci solo quando è necessario raccontare i fatti”

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