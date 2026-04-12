Holm Juve lo svedese incanta a Bergamo | l’arma in più per il quarto posto e riscatto a fine stagione? Analisi e numeri contro l’Atalanta

A Bergamo, Holm Juve ha disputato un'altra prestazione di alto livello, contribuendo alla partita con la sua presenza in campo. La sua prestazione si inserisce in un momento cruciale della stagione, mentre la squadra cerca di conquistare il quarto posto e riscattarsi dopo le ultime uscite. Analizzando i numeri e le statistiche della sua partita, si può notare come il giocatore abbia dimostrato sicurezza e capacità di influenzare il gioco.

di Francesco Spagnolo Holm Juve, lo svedese a Bergamo ha giocato una nuova partita di assoluto livello. I numeri e l’analisi della sfida contro l’Atalanta. Nella vittoria della Juventus contro l’Atalanta, uno dei protagonisti più dinamici nello scacchiere di Spalletti è stato senza dubbio Emil Holm. Schierato dal primo minuto, l’esterno svedese ha interpretato il ruolo con la consueta intensità, dimostrando di essere un ingranaggio fondamentale per le transizioni della squadra bianconera. Durante i suoi 71 minuti giocati, l’esterno ha garantito una presenza costante sia in fase di possesso che in quella di ripiegamento, confermando una crescita atletica e tattica costante.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Holm Juve, lo svedese incanta a Bergamo: l’arma in più per il quarto posto e riscatto a fine stagione? Analisi e numeri contro l’Atalanta Como, Juve, Roma e Atalanta in corsa per il quarto posto: chi va in Champions a pari puntiCosa dice il regolamento se due o più squadre chiudono con lo stesso numero di punti in classifica. Calendario Juve a confronto con quello di Como, Roma e Atalanta: bagarre totale per il quarto postoThuram Juve, pronto il rinnovo anti Premier League: previsto un ritocco dell’ingaggio.