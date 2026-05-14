Alfa Romeo 33 Stradale conquista due continenti

La nuova Alfa Romeo 33 Stradale è stata presentata come un modello che combina l'artigianato tradizionale del marchio con tecnologie innovative. Sono stati prodotti solo 33 esemplari, destinati a due continenti diversi. La vettura si distingue per aver unito elementi storici e moderni in un’unica realizzazione. La presentazione del modello ha attirato l’attenzione di appassionati e collezionisti, portando il marchio su più mercati internazionali.

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TORINO (ITALPRESS) – La nuova Alfa Romeo 33 Stradale rappresenta una delle più recenti espressioni della tradizione artigianale del marchio, con soli 33 esemplari al mondo che uniscono heritage storico e innovazione tecnologica. Ispirata alla leggendaria versione del 1967, questa fuoriserie nasce da un processo produttivo altamente esclusivo, sviluppato anche con il contributo della storica Carrozzeria Touring Superleggera, simbolo della grande scuola carrozziera italiana. Le ultime consegne hanno segnato due momenti di forte valore simbolico. La prima è avvenuta ad Austin, in Texas, dove il collezionista e imprenditore Glynn Bloomquist ha ricevuto il suo esemplare personalizzato. 🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Alfa Romeo | 33 Stradale Day 2026 Sullo stesso argomento Leggi anche: Alfa Romeo 75: l’ultima vera Alfa a trazione posteriore? Nicola Romeo: la Basilicata celebra il mito dell’Alfa RomeoIl Consiglio Regionale della Basilicata ospiterà giovedì 23 aprile 2026, alle ore 10:30, nella Sala 3 situata al piano terra, la conferenza stampa... Temi più discussi: Alfa Romeo, meglio il motore dell'amore da 2.0 litri o il diesel (quasi) indistruttibile?; Alfa Romeo e Carabinieri, 75 anni di storia su quattro ruote; Alfa Romeo Junior, l'ultimo aggiornamento porta in dote più tecnologia; Alfa Romeo e i carabinieri, una storia lunga 75 anni: dal libro ai modelli di riferimento. Alfa Romeo 33 Stradale, prime consegne storiche: l'eroina dei due mondi x.com Alfa Romeo 33 Stradale arriva ad Arese e conquista gli USAAlfa Romeo consegna due nuove 33 Stradale: una resta esposta al Museo di Arese, l’altra arriva negli Stati Uniti a un collezionista appassionato. motori.it Alfa Romeo 33 Stradale conquista due continentiTORINO (ITALPRESS) – La nuova Alfa Romeo 33 Stradale rappresenta una delle più recenti espressioni della tradizione artigianale del marchio, con soli 33 esemplari al mondo che uniscono heritage storic ... msn.com