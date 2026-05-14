Aldair | Litigai con Giannini e Boskov mi chiamava ' biondino' Lasciare la Roma fu un lutto

Da gazzetta.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli occhi si sono inumiditi spesso, sul suo volto ma anche su quello di tanti che erano lì, davanti a lui. Perché ripercorrere una carriera a ritroso è sempre bello ma a tratti può essere anche tempestoso. Ecco, ieri al cinema Barberini di Roma erano in tanti a piangere, emozionati. E tra questi c’era anche lui, Aldair Nascimento do Santos, per tutti semplicemente "Aldair, cuore giallorosso". Già, proprio come il titolo del docufilm che sarà in tutti i cinema dal 21 maggio e che è dedicato ai 60 anni di Pluto. "Quel soprannome me lo hanno dato i tifosi della Roma e mi piace — dice lui —. Ovunque sono, che sia il Brasile, l’Italia o la Cina, quando sento qualcuno chiamarmi così mi emoziono perché c’è qualche tifoso giallorosso che mi cerca".🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Aldair: "Litigai con Giannini e Boskov mi chiamava 'biondino'. Lasciare la Roma fu un lutto"
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