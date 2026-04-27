Aldair Cuore Giallorosso documentario sull' ex difensore della Roma con le voci di Totti e Verdone

"Aldair. Cuore giallorosso è il documentario di Simone Godano, dedicato ad Aldari Nascimento Santos, in uscina al cinema dal 21 maggio.La storia dello storico difensore brasiliano dell'As Roma, il cui trailer è già online, arriverà in anteprima proprio nella Capitale, con una proiezione speciale.🔗 Leggi su Romatoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Roma, Aldair compie 60 anni: il primo trailer del documentario ‘Cuore giallorosso’

Aldair, l’eroe silenzioso della Roma: arriva il nuovo documentario? Cosa sapere Il regista Simone Godano presenta il documentario su Aldair con uscita nelle sale il 21 maggio.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: 'Aldair. Cuore giallorosso': il primo trailer del documentario su leggenda della Roma; Radio Rock al cinema con Aldair. Cuore giallorosso: il documentario che racconta una leggenda; Da oggi online il trailer di ALDAIR. CUORE GIALLOROSSO, il documentario di Simone Godano dedicato allo storico difensore dell’AS Roma, al cinema dal 21 maggio. Con la voce narrante di CLAUDIO AMENDOLA e varie testimonianze tra cui TOTTI, VER; Claudio Amendola mette da parte I Cesaroni per il suo Cuore Giallorosso e incontra Francesco Totti.

Roma, Aldair compie 60 anni: il primo trailer del documentario 'Cuore giallorosso'Da oggi, venerdì 24 aprile, è online il trailer di Aldair. Cuore giallorosso, il documentario di Simone Godano dedicato ad Aldair Nascimento Santos, storico difensore brasiliano icona dell’As Roma, ... adnkronos.com

Arriva al cinema il documentario su Aldair: Cuore giallorosso tra mito e leggendaDal 21 maggio al cinema il documentario su Aldair, iconico difensore dell'AS Roma, racconta la sua carriera e il legame unico con la città e la tifoseria. megamodo.com

Un universo giallorosso ti attende nel cuore di Roma - facebook.com facebook

Aldair, 60 anni e un cuore giallorosso: un docufilm racconta il mito brasiliano roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com