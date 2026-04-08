Giuseppe Giannini, ex capitano e figura storica della Roma, ha commentato la situazione attuale della squadra in un’intervista pubblicata su La Gazzetta dello Sport. L’ex calciatore ha espresso preoccupazione per il calo di prestazioni dopo il pareggio contro la Juventus, sottolineando che mancano cinque titolari per colmare il divario con le avversarie. Le sue parole riflettono un’analisi diretta sulla fase difficile attraversata dai giallorossi.

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© Calcionews24.com - Giannini allarmato dalla Roma: «Non mi aspettavo un crollo del genere dopo quel pari con la Juve! Mancano cinque titolari per colmare il gap»

Dalla punta centrale ai rincalzi, le 5 cose che mancano alla Juve per colmare il gap con l'InterLa Juve è all'inizio di un ciclo, ma anche al terzo tentativo dopo la falsa partenza con l'Allegri bis e con Thiago Motta e Giuntoli.

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