Un calciatore del Tottenham ha dichiarato che un’esperienza negativa con un avversario spagnolo lo ha reso più forte. La frase è stata pronunciata dopo un episodio che ha coinvolto entrambe le squadre durante una competizione ufficiale. La notizia è stata pubblicata online pochi minuti fa, senza ulteriori dettagli sulla vicenda o sui risvolti legali legati all’episodio.

2026-05-01 19:45:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Antonin Kinsky afferma di essere uscito più forte dopo una difficile serata di Champions League all’inizio di questa stagione, con il portiere del Tottenham che ha utilizzato l’esperienza come punto di svolta. Kinsky ha sopportato una dura partita contro l’Atletico Madrid, dove è stato sostituito a soli 17 minuti dall’andata dopo una serie di errori iniziali mentre gli Spurs hanno subito tre gol. Il pareggio alla fine sfuggì alla squadra del nord di Londra, con il momento ampiamente visto come uno dei punti più bassi di quel periodo.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Kinsky del Tottenham afferma che l’incubo dell’Atletico lo ha reso “più forte”

Notizie correlate

Leggi anche: Atletico Madrid-Tottenham, 17 minuti da incubo per Kinsky: sbaglia due volte e Tudor lo toglie. Lui esce in lacrime

Kinsky rompe il silenzio dopo il disastro in Atletico Madrid-Tottenham: “Dal sogno all’incubo”Antonin Kinsky rompe il silenzio dopo il disastro nella partita di ieri tra il suo Tottenham e l'Atletico Madrid.

Contenuti utili per approfondire

Kinsky, l'inferno al Tottenham: Ci siamo messi in una situazione in cui non vorremmo essereAntonín Kinsky ha fatto la sua parte in una vittoria in Premier League, la prima in 16 partite e di cui il Tottenham aveva estremo bisogno, sabato. tuttomercatoweb.com

Atletico Madrid-Tottenham, chi è Antonin Kinsky, il portiere del Tottenham sostituito da Tudor dopo un quarto d'oraTre gol presi in un quarto d'ora e fuori in lacrime. E' stata la serata da dimenticare di Antonin Kinsky, il portiere del Tottenham che Tudor aveva mandato in campo a sorpresa al posto di Vicario nell ... calciomercato.com