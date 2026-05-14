Aldair cuore giallorosso dal 21 maggio nelle sale il documentario sul calciatore brasiliano

Dal 21 maggio è nelle sale italiane il documentario su Aldair, calciatore brasiliano noto per il suo legame con la squadra giallorossa. Il film, presentato al cinema Barberini di Roma, ripercorre la carriera e la vita del giocatore attraverso interviste e immagini d’archivio. Durante le riprese, il regista ha raccontato che Aldair era un personaggio molto schivo e che preferiva mantenere le distanze dal set, chiedendo anche un autista personale.

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“Era anarchico non veniva sul set, voleva l’autista”. Simone Godano, regista del docufilm ride mentre racconta l’esperienza vissuta con Aldair durante le riprese del documentario da lui diretto: “Aldair cuore giallorosso” presentato a Roma al cinema Barberini e nelle sale dal 21 maggio. “Un giorno volevamo andare in una favelas a fare delle riprese e avevamo cambiato orario di partenza. Lui intanto era andato a correre sulla spiaggia, ha trovato degli amici e ha iniziato a giocare a footvolley, è tornato completamente zuppo di sudore. Aldair è questo qui, è quello di sempre”. Il documentario, prodotto da Grøenlandia, Sky Italia, InHouse e...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - “Aldair, cuore giallorosso”, dal 21 maggio nelle sale il documentario sul calciatore brasiliano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate ‘Aldair. Cuore giallorosso’, la storia del campione bandiera romanista in sala dal 21 maggio(Adnkronos) – Aldair Nascimento do Santos, ma più semplicemente Pluto – come lo chiamavano i romanisti – ha compiuto 60 anni e, per festeggiare... Leggi anche: Roma, Aldair compie 60 anni: il primo trailer del documentario ‘Cuore giallorosso’ Temi più discussi: 'Aldair. Cuore giallorosso', la storia del campione bandiera romanista in sala dal 21 maggio; Aldair. Cuore giallorosso, un docu dedicato ai 60 anni dell'ex difensore della Roma; Aldair Cuore Giallorosso, il regista Godano: Nelle parole di Bonvissuto, Aldair è il silenzio del fiume di una foresta brasiliana; Aldair: Per il film, più ansioso che per il Mondiale. ALDAIR, CUORE GIALLOROSSO in sala dal 21 Maggio Anteprima #aldair #asroma #anteprima #film x.com Aldair, cuore giallorosso, dal 21 maggio nelle sale il documentario sul calciatore brasiliano(LaPresse) Era anarchico non veniva sul set, voleva l'autista. Simone Godano, regista del docufilm ride mentre racconta l’esperienza vissuta ... stream24.ilsole24ore.com CINEMA - Aldair cuore giallorosso, il documentario di Simone Godano dal 21 maggio nelle saleDA GIOVEDÌ 21 MAGGIO AL CINEMA ALDAIR. CUORE GIALLOROSSO IL DOCUMENTARIO DI SIMONE GODANO prodotto da GRØENLANDIA e SKY ITALIA e distribuito da NEXO STUDIOS DEDICATO ALLO STORICO DIFENSORE BRASILIAN ... napolimagazine.com