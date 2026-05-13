‘Aldair Cuore giallorosso’ la storia del campione bandiera romanista in sala dal 21 maggio

Il prossimo 21 maggio, un film dedicato ad Aldair Nascimento do Santos, noto ai tifosi romanisti come Pluto, sarà presentato in sala. Il documentario ripercorre la carriera dell’ex calciatore brasiliano, che ha vissuto molti anni nel club giallorosso. Nato 60 anni fa, Aldair è considerato una figura importante nella storia del calcio e del club, e la pellicola ne racconta i momenti più significativi.

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(Adnkronos) – Aldair Nascimento do Santos, ma più semplicemente Pluto – come lo chiamavano i romanisti – ha compiuto 60 anni e, per festeggiare questo traguardo, arriva al cinema 'Aldair. Cuore giallorosso', il documentario diretto da Simone Godano, prodotto da Grøenlandia, Sky Italia, InHouse e Duende Film, in collaborazione con Rai Cinema, AS Roma e. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Aldair. Cuore Giallorosso in sala a RomaCosa: Incontro esclusivo con l’ex calciatore Aldair e il regista Simone Godano in occasione della proiezione del film documentario Aldair. Leggi anche: Roma, Aldair compie 60 anni: il primo trailer del documentario ‘Cuore giallorosso’ Temi più discussi: Aldair. Cuore Giallorosso in sala a Roma; Roma, Aldair cuore giallorosso al The Space Cinema, in sala il regista Simone Godano ed il popolare calciatore; Roma, Aldair compie 60 anni: il primo trailer del documentario ‘Cuore giallorosso’; INVITO / Domani a ROMA (Cinema Barberini – ore 11.00) anteprima per i media del documentario ALDAIR. CUORE GIALLOROSSO (al cinema dal 21 maggio). A seguire conferenza stampa con ALDAIR e il regista SIMONE GODANO. ? #Aldair ha presentato oggi l’anteprima del docufilm che ripercorre la sua carriera all’ #ASRoma, intitolato Aldair - Cuore Giallorosso. L’ex difensore giallorosso ha parlato del giorno del suo ritiro, del livello di #Gasperini, facendo anche un paragone co x.com Aldair Cuore Giallorosso, il regista Godano: Nelle parole di Bonvissuto, Aldair è il silenzio in un fiume di una foresta brasilianaIl padre di Aldair, Camerido, vendeva cocco e aveva il chioschetto tappezzato da Vasco Da Gama, che adorava. Quando il figlio è diventato famoso, ha buttato tutte le immagini del conquistador portoghe ... farodiroma.it CINEMA - Aldair cuore giallorosso, il documentario di Simone Godano dal 21 maggio nelle saleDA GIOVEDÌ 21 MAGGIO AL CINEMA ALDAIR. CUORE GIALLOROSSO IL DOCUMENTARIO DI SIMONE GODANO prodotto da GRØENLANDIA e SKY ITALIA e distribuito da NEXO STUDIOS DEDICATO ALLO STORICO DIFENSORE BRASILIAN ... napolimagazine.com