Roma Aldair compie 60 anni | il primo trailer del documentario ‘Cuore giallorosso’

Da oggi è disponibile il trailer del documentario intitolato “Aldair. Cuore giallorosso”, diretto da Simone Godano e dedicato all’ex difensore brasiliano che ha vestito la maglia di una squadra di calcio italiana. Il film sarà proiettato nelle sale cinematografiche a partire dal 21 maggio, in occasione del suo sessantesimo compleanno. La produzione si concentra sulla carriera e sui legami del giocatore con la società e i tifosi.

(Adnkronos) – Da oggi, venerdì 24 aprile, è online il trailer di “Aldair. Cuore giallorosso”, il documentario di Simone Godano dedicato ad Aldair Nascimento Santos, storico difensore brasiliano icona dell’As Roma, al cinema dal 21 maggio. Sono online anche due clip del documentario prodotto da Grøenlandia, Sky Italia, InHouse e Duende Film, in collaborazione con. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Leggi anche: McDonald's Italia compie 40 anni, il primo ristorante a Roma in Piazza di Spagna Leggi anche: Manuel Agnelli compie 60 anni: carriera, progetti e famiglia dell’icona italiana del rock alternativo Aggiornamenti e contenuti dedicati «Aldair. Cuore Giallorosso»: dal 21 maggio al cinema il documentario sul campione della RomaIl documentario di Simone Godano prende avvio il 30 novembre 2025 allo Stadio Olimpico, durante la celebrazione per i 60 anni dell'ex difensore brasiliano. Tra le testimonianze Zico e Totti, Claudio A ... roma.corriere.it Aldair arriva al cinema: il documentario sull'icona brasiliana della Roma dal 21 maggioAldair al cinema. Dal 21 maggio, infatti, arriva nelle sale 'Aldair. Cuore giallorosso'. Un documentario diretto da Simone Godano e dedicato ad Aldair Nascimento Do Santos, difensore brasiliano icona ... corrieredellosport.it