Alcune navi possono attraversare Hormuz

Da ieri, trenta navi hanno attraversato lo Stretto di Hormuz sotto la supervisione delle autorità iraniane. La navigazione si è svolta in modo coordinato, senza incidenti segnalati durante il passaggio. Lo Stretto di Hormuz rappresenta un passaggio strategico per il trasporto marittimo di petrolio e altre merci. La presenza di un numero così elevato di navi in un’unica giornata indica un flusso continuo di traffico nella zona. La situazione è stata monitorata dalle autorità locali e internazionali.

Trenta navi hanno attraversato lo Stretto di Hormuz da ieri in coordinamento con le autorità iraniane. È quanto hanno riferito i Guardiani della Rivoluzione islamica, citati dall'agenzia di stampa Tasnim. In precedenza, l'agenzia di stampa Fars ha fatto sapere che diverse navi cinesi hanno. 🔗 Leggi su Today.it

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Navi da guerra americane attraversano Hormuz, il giallo del segnale satellitare

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3/ Lo abbiamo già detto e ora lo ripetiamo: né con alcune navi e cacciatorpediniere, e nemmeno con tutta la vostra forza navale sareste in grado di attraversare lo Stretto di Hormuz. Fareste la fine di un moccioso viziato, preso a botte e rispedito indietro. x.com

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