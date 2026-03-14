Il segretario alla Guerra ha commentato le dichiarazioni di un ex presidente, invitando le navi a mostrare determinazione nel passare attraverso Hormuz. Nel frattempo, in Iraq si sono verificati sei decessi tra i militari americani a causa di un incidente aereo. Le tensioni tra le forze statunitensi e il regime nella regione continuano a essere al centro dell’attenzione.

Lo Stretto di Hormuz resta al centro delle preoccupazioni di Donald Trump. Ieri, durante un’intervista a Fox News, il presidente americano ha detto che, in caso di necessità, potrebbe inviare delle scorte armate a difesa delle navi nell’area. «Lo faremmo se necessario. Ma, sapete, speriamo che le cose vadano per il meglio. Vedremo cosa succederà», ha affermato. «Li colpiremo duramente la prossima settimana», ha aggiunto, esortando anche le navi mercantili a «tirare fuori le palle e ad attraversare» lo Stretto. Nel corso dell’intervista, oltre dire che la guerra finirà «quando se lo sentirà nelle ossa», ha anche ammesso che sia difficile per il popolo iraniano rovesciare il regime khomeinista. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Trump: «Adesso le navi tirino fuori le palle per attraversare Hormuz»

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