Hormuz è davvero riaperto? Cosa sta succedendo alle navi ora ecco le tre condizioni per attraversare lo Stretto

L'attraversamento dello Stretto di Hormuz rimane incerte, nonostante le dichiarazioni di riapertura da parte di alcune fonti ufficiali. Teheran ha annunciato che il traffico è tornato regolare, ma ci sono ancora restrizioni e controlli che influenzano le navi che transitano nella zona. Attualmente, le navi devono rispettare tre condizioni specifiche per attraversare lo stretto, mentre non si può parlare di una riapertura totale.

Hormuz è davvero riaperto al traffico? Non proprio. Almeno non lo è completamente come ha annunciato Teheran e confermato Trump. «Stiamo verificando il recente annuncio relativo alla riapertura dello Stretto di Hormuz, al fine di accertarne la conformita con la liberta di navigazione per tutte le navi mercantili e con la sicurezza del transito attraverso l'utilizzo dello schema del traffico stabilito dall'Imo», ha scritto su X Arsenio Dominguez, segretario generale dell'Organizzazione marittima internazionale (Imo), l'agenzia delle Nazioni Unite per la navigazione. Significa che dare per buono quanto affermato dall'Iran non è poi così scontato.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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