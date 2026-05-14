Albini taglia il traguardo dei 150 anni | Qualità innovazione cultura del prodotto e responsabilità | il nostro futuro saldo sui nostri valori

Un'azienda italiana festeggia i 150 anni di attività mantenendo un impegno costante verso qualità, innovazione e responsabilità. Nel corso di questo lungo percorso, ha preservato la cultura del prodotto e i valori fondamentali che le hanno permesso di affrontare con successo le sfide del presente. La storia si intreccia con il presente, mentre l’azienda continua a guardare avanti con fiducia e determinazione.

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Una Penelope fedele ai suoi valori come ad Ulisse, tesse e guarda il futuro superando tutte le burrasche del presente. Il Gruppo Albini taglia il traguardo dei 150 anni di attività in un momento complesso del mondo tessile. Con una grande festa che vedrà, sabato 16 maggio, spalancare i cancelli del proprio quartier generale ad Albino. Abbiamo incontrato Stefano Albini, presidente del gruppo (fratello del compianto Cavaliere del Lavoro Silvio Albini), che con il cugino Fabio Albini – direttore creativo – ed il fratello Andrea Albini – direttore degli stabilimenti porta avanti questo gruppo che affonda la sua storia industriale proprio ad Albio, il centro della Val Seriana.🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Chiusura vivai sui Monti Dauni, Tutolo: "Scelta di responsabilità per migliorare sicurezza, qualità e innovazione"Il commento del consigliere regionale Antonio Tutolo, presidente della IV Commissione, sulla chiusura dei vivai di Acquara e Tagliata. Maria Ghergo taglia il traguardo dei cento anniUna nuova centenaria si aggiunge alla nutrita schiera degli arzilli nonnini recanatesi.