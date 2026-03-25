Nella regione sono stati annunciati la chiusura di due vivai situati sui Monti Dauni, uno a Orsara di Puglia e l’altro a Deliceto. Il consigliere regionale ha dichiarato che questa decisione è motivata da ragioni di responsabilità, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza, la qualità e promuovere l’innovazione nel settore. La notizia ha suscitato reazioni diverse tra gli operatori locali.

Il commento del consigliere regionale Antonio Tutolo, presidente della IV Commissione, sulla chiusura dei vivai di Acquara e Tagliata. Alla base della decisione, le carenze strutturali. La Regione ha deciso di potenziare l'azienda Vulcano a Lucera “Una scelta di responsabilità e visione. Altro che arretramento”. Così, il consigliere regionale e presidente della IV Commissione consiliare, Antonio Tutolo, commenta la notizia della chiusura dei vivai di Acquara a Orsara di Puglia e Tagliata a Deliceto. Dunque, il provvedimento della Regione non è finalizzato all'interruzione della produzione, a un suo miglioramento, rendendola più... 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Chiusura vivai sui Monti Dauni, Tutolo: "Scelta di responsabilità per migliorare sicurezza, qualità e innovazione"

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