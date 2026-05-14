Albini 1876 per i suoi 150 anni svela Legacy Red il colore dell’anniversario nato dalla collaborazione con Pantone
Per celebrare i 150 anni dalla fondazione, l’azienda ha presentato un nuovo colore chiamato Legacy Red, risultato di una collaborazione con Pantone. Questa tonalità speciale è stata ideata per commemorare l’anniversario e rappresenta un collegamento tra passato e presente. La presentazione è avvenuta durante un evento dedicato, in cui sono stati mostrati anche altri prodotti e iniziative legate a questa ricorrenza.
Albino. C’è un filo invisibile che attraversa il tempo, tiene insieme materia e immaginazione, tradizione e futuro. È la meraviglia. Nel 2026 Albini 1876, brand di tessuti scelti dai più importanti fashion brand del lusso internazionale e parte di Albini Group, celebra 150 anni di eccellenza tessile con un anniversario che non è solo una ricorrenza, ma un manifesto culturale e creativo: 150 Years of Wonder. L’anniversario verrà celebrato nel corso dell’anno attraverso una serie di iniziative ed eventi dedicati, pensati per raccontare la storia, la visione e l’innovazione dell’azienda. Fondata nel 1876 ad Albino, nel cuore della Lombardia tessile, Albini nasce come azienda familiare e tale rimane ancora oggi, guidata dalla quinta generazione della famiglia Albini.🔗 Leggi su Bergamonews.it
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