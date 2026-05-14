Albini 1876 per i suoi 150 anni svela Legacy Red il colore dell’anniversario nato dalla collaborazione con Pantone

Per celebrare i 150 anni dalla fondazione, l’azienda ha presentato un nuovo colore chiamato Legacy Red, risultato di una collaborazione con Pantone. Questa tonalità speciale è stata ideata per commemorare l’anniversario e rappresenta un collegamento tra passato e presente. La presentazione è avvenuta durante un evento dedicato, in cui sono stati mostrati anche altri prodotti e iniziative legate a questa ricorrenza.

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