10 marzo 1876 | 150 anni fa la prima telefonata della storia | cosa si sono detti?

Il 10 marzo 1876, Alexander Graham Bell fece la prima telefonata, parlando con il suo assistente. L’evento segnò l’inizio di una nuova forma di comunicazione, cambiando per sempre il modo di parlare a distanza. In quella giornata, Bell pronunciò parole che ancora oggi vengono ricordate come il primo messaggio trasmesso attraverso il telefono.

Firenze, 10 marzo 2026 – Era il 10 marzo del 1876, esattamente 150 anni fa, quando Alexander Graham Bell effettuò con successo la prima chiamata telefonica. Cosa si sono detti? Qual è stata la prima conversazione della storia? Ma prima di arrivarci, è bene partire dove tutto ebbe inizio: Firenze, precisamente all’interno di un teatro, quello della Pergola. La Pergola di Firenze vide la nascita dell’antenato del telefono. Il 31 ottobre del 1833 è una data fondamentale per l’invenzione del telefono. Quel giorno infatti Antonio Meucci veniva assunto al teatro della Pergola come apprendista macchinista. È qui che l’ingegnoso fiorentino di San Frediano sperimentò un tubo metallico fornito di appositi dispositivi esterni ed interni che, dal fondo del palcoscenico, portava la voce fino alla massima altezza del piano scenico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

