Sensori di precisione e tecnologie avanzate di automazione per lo smart living del futuro

Recentemente, è stato annunciato un progetto che combina sensori di precisione e tecnologie di automazione per migliorare le abitazioni intelligenti. La collaborazione coinvolge un’azienda specializzata in elettrodomestici e si concentra sull’utilizzo di sensori avanzati e ingegneria meccanica. Questo intervento mira a innovare le modalità di pulizia domestica, modificando le pratiche tradizionali e introducendo nuove soluzioni tecnologiche.

In collaborazione con Tineco L’integrazione di sensori avanzati e soluzioni di ingegneria meccanica sta ridefinendo completamente gli standard usuali della pulizia domestica. L’ultima evoluzione nel settore delle lavasciuga per pavimenti si focalizza sulla riduzione dello sforzo fisico e sulla massimizzazione dell’efficienza energetica e idrica. Caratterizzato da un profilo sottile di soli 11 cm, il nuovo modello Tineco, progettato per operare in spazi ristretti e sotto arredi bassi, supportato da un sistema di illuminazione a LED per l’identificazione instantanea dei residui in aree a bassa visibilità, combina aspirazione e lavaggio in un solo passaggio, così da gestire in modo fluido sia lo sporco secco che quello umido su diverse superfici dure. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Sensori di precisione e tecnologie avanzate di automazione per lo smart living del futuro Leggi anche: Assirevi: tecnologie avanzate e Ia trasformano la professione del revisore Leggi anche: Professioni: Assirevi, tecnologie avanzate e Ia trasformano professione del revisore Temi più discussi: Tumori, sensori che si dissolvono nel corpo: verso una chemioterapia di precisione; ENEA, un nuovo dispositivo per monitorare l’aria in tempo reale, più precisione e meno costi per i sensori; Bari, sensori per monitorare la salute dei pesci: così la tecnologia cambierà il mare della Puglia; Startup, nuovo round per i sensori 3D di CareGlance: investono Cdp Venture, Eureka! e Liftt. Sensori di precisione e tecnologie avanzate di automazione per lo smart living del futuroIl debutto della FLOOR ONE S9 Scientist introduce sistemi di erogazione ad alta pressione e rilevamento cromatico per l'ottimizzazione automatica dei cicli di pulizia domestica ... adnkronos.com Startup, nuovo round per i sensori 3D di CareGlance: investono Cdp Venture, Eureka! e LifttLe risorse serviranno ad accelerare l’industrializzazione della tecnologia proprietaria, potenziare le attività di sviluppo prodotto e rafforzare la presenza sul territorio nazionale. Prevista la cres ... milanofinanza.it Fi-Pi-Li, manutenzione ai sensori: dieci giorni di possibili disagi - facebook.com facebook La Marina è STEM. Eccellenza tecnica e scientifica al servizio del Paese. L'Istituto per le Telecomunicazioni e l’Elettronica “Giancarlo Vallauri” è un Centro di Test & Evaluation della #MarinaMilitare situato all’interno del comprensorio Accademia Navale di Liv x.com