Albano Carrisi ha espresso un dolore profondo legato alle recenti dichiarazioni delle figlie, suscitando grande commozione. Le tensioni tra le parti sono diventate oggetto di discussione pubblica, dopo che Albano ha deciso di parlare apertamente. Le sue parole hanno attirato l’attenzione, rivelando il suo stato emotivo in un momento di grande difficoltà. La situazione ha alimentato ulteriori commenti tra i media e il pubblico.

Le tensioni nate dopo le recenti dichiarazioni di Romina Power continuano a far discutere e, questa volta, a rompere il silenzio è stato Albano Carrisi. Il cantante pugliese ha raccontato tutto il suo dispiacere per quanto accaduto negli ultimi giorni all’interno della sua famiglia, soprattutto dopo gli interventi pubblici dei figli. Un momento delicato che ha trasformato una questione privata in un caso mediatico molto commentato. Il duro sfogo di Albano e la delusione per le parole delle figlie Dopo l’intervista di Romina Power a Belve, Albano è tornato sull’argomento parlando al settimanale Oggi e mostrando tutta la sua amarezza. Le...🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Albano è distrutto, le figlie gli hanno provocato un dolore enorme: il durissimo sfogo commuove, ecco le sue parole

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