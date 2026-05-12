La famiglia Carrisi torna al centro dell’attenzione a causa di un confronto pubblico tra le due figlie di Albano. Dopo le dichiarazioni di Romina Carrisi Power in televisione, Jasmine Carrisi ha deciso di rispondere, dando la sua versione dei fatti. La discussione ha portato a un acceso scambio di parole, con commenti che hanno attirato l’attenzione dei media e dei fan. La situazione sembra aver generato nuove tensioni tra le sorelle.

Le tensioni familiari attorno ad Albano Carrisi continuano a far discutere. Dopo le recenti dichiarazioni rilasciate in televisione da Romina Carrisi Power, è arrivata anche la replica di Jasmine Carrisi, che ha scelto di intervenire pubblicamente per chiarire il suo punto di vista. Parole misurate, ma sufficienti ad alimentare ulteriormente la sensazione che, dietro l’immagine della famiglia allargata serena e unita, esistano ancora fragilità e rapporti complicati. Cosa aveva detto a Verissimo Romina jr Carrisi? Ecco le sue parole. Ospite di Verissimo, Romina Carrisi Power aveva parlato apertamente del clima familiare e, soprattutto, dello sfogo avuto dal padre nei confronti di Romina Power.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Guerra tra le figlie di Albano: Jasmine e Romina jr si scontrano, famiglia ridotta a pezzi, parole dure

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