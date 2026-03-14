Alba Adriatica | 3 anni di successo contro la plastica

Alba Adriatica ha ricevuto il riconoscimento Comune Plastic Free per il terzo anno consecutivo e ha ritirato il premio a Roma insieme alla sindaca. La cerimonia si è svolta alla presenza delle autorità cittadine e del rappresentante dell'organizzazione che ha conferito il premio. La città si distingue per le iniziative di riduzione della plastica e per la partecipazione attiva della comunità.

Alba Adriatica ha ottenuto il riconoscimento Comune Plastic Free per il terzo anno consecutivo, ritirando il premio a Roma insieme alla sindaca. Il traguardo è stato raggiunto grazie al lavoro condiviso tra amministrazione comunale, cittadini, associazioni e volontari, con l’alto patrocinio del Parlamento Europeo e delle istituzioni nazionali. L’iniziativa coinvolge direttamente la Poliservice SpA e l’Istituto Comprensivo locale, trasformando una semplice raccolta ambientale in un progetto educativo strutturato che impatta sul tessuto sociale della Riviera del Gigante. Dalla burocrazia all’impegno concreto dei cittadini. Il successo di Alba Adriatica non deriva da decisioni prese solo dall’alto, ma nasce dalla capacità di mobilitare le risorse umane presenti sul territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alba Adriatica: 3 anni di successo contro la plastica Articoli correlati Condannati dal Tribunale di Teramo i broker 59 anni di Alba AdriaticaLa ricostruzione giornalistica firmata da Olivia Bonetti evidenzia come il denunciante abbia spiegato di aver conosciuto i due intermediari nel... Alba Adriatica: Poste in crisi, 5.800 euro persiNel piccolo centro abruzzese di Alba Adriatica si sta consumando un vero e proprio disservizio postale che ha scatenato una ondata di lamentele da... Approfondimenti e contenuti su Alba Adriatica Temi più discussi: VIDEO/ SPORT SENZA CONFINI: AD ALBA ADRIATICA PRESENTATI GLI EVENTI DELLA PRIMAVERA 2026; Torna Dialogo ad Alba Adriatica: incontri serali tra cittadini e amministrazione; carabinieri alba adriatica; Morro d'Oro, oltre 300 studenti con lo sport ad Alba Adriatica. Alba Adriatica, auto piomba in spiaggia: quattro feriti. Alla guida un anziano di 83 anniALBA ADRIATICA - Ha rischiato di trasformare la vacanza con la moglie in una tragedia. E questo appena arrivato a destinazione dopo aver affrontato un viaggio da Roma alla guida della propria auto, ad ... ilmessaggero.it Alba Adriatica, auto piomba in spiaggia: quattro feriti. Alla guida un anziano di 83 anniALBA ADRIATICA - Strage sfiorata poco dopo le 13.30 di lunedì 16 giugno, in spiaggia. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, l'auto condotta da un anziano è improvisamente ... corriereadriatico.it Alba Adriatica, centro distribuzione della posta: lamentele per consegna di corrispondenza e raccomandate - facebook.com facebook Trovato morto in stazione ad Alba Adriatica, oggi l'autopsia x.com