Alaves – Barcellona 1-0 | i neo-campioni stupiti mentre perdono l’occasione di raggiungere i 100 punti

Nel match tra Alaves e Barcellona, i neo-campioni sono stati sconfitti per 1-0, perdendo così l’opportunità di raggiungere i 100 punti in classifica. La partita si è svolta senza grandi sorprese fino a quando l’Alaves ha segnato il gol decisivo, lasciando i catalani senza punti e con un risultato inaspettato. La sconfitta ha suscitato reazioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori, mentre le voci su questa gara continuano a circolare.

2026-05-13 23:24:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: La corsa del Barcellona ai 100 punti nella Liga si è conclusa mercoledì sera quando i campioni hanno subito una sconfitta per 1-0 in casa del Deportivo Alaves a Mendizorrotza. Un Barcellona fortemente ruotato e dotato di diverse riserve ha faticato a trovare il ritmo in attacco e ha prodotto una prestazione piatta nei Paesi Baschi, pochi giorni dopo essersi assicurato il titolo con una vittoria per 2-0 sul Real Madrid a El Clasico. Come previsto, gli ospiti hanno dominato il possesso palla nelle fasi iniziali, ma hanno creato ben poco degno di nota nonostante il controllo della maggior parte della palla.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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