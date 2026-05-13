Pronostico Alavés-Barcellona | è l’occasione della vita

Mercoledì si svolge la partita tra Alavés e Barcellona, valida per la trentaseiesima giornata della Liga. L'incontro si gioca in una giornata di fine campionato, con il Barcellona che affronta una delle ultime sfide stagionali. La partita si terrà in uno stadio di proprietà dell'Alavés e sarà trasmessa sui canali televisivi dedicati. Le formazioni ufficiali verranno annunciate poco prima del calcio d'inizio.

Alaves-Barcellona è una gara della trentaseiesima giornata della Liga e si gioca mercoledì: dove vederla, formazioni, pronostico L’occasione della vita contro i campioni in carica. E chi lo avrebbe mai detto. Ma è proprio così, e l’Alaves – in piena lotta per non retrocedere – ospita il Barcellona che con la vittoria nel Clasico contro il Real Madrid si è preso il titolo numero 29 della propria storia. E chissà, la festa potrebbe essere ancora in atto. Questa è la classica partita da tripla. Ma noi siamo qui per esporci e lo faremo. Tripla perché da un lato, come sappiamo, c’è la squadra che ha appena festeggiato il titolo e che quindi potrebbe mollare un poco la presa, dall’altro c’è una squadra in corsa per qualcosa di importante e che sogna di rimanere in corsa.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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