Alaves-Barcellona mercoledì 13 maggio 2026 ore 21 | 30 | formazioni quote pronostici I baschi ricevono i campioni di Spagna

Mercoledì 13 maggio 2026 alle 21:30 si terrà la partita tra la squadra basca e il Barcellona, campione di Spagna. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono disponibili. A tre giornate dalla conclusione del campionato, con nove punti in palio, la lotta per evitare la retrocessione sta attirando molte attenzioni tra le squadre coinvolte. La sfida promette di essere decisiva per le posizioni in classifica.

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Mancano 3 giornate alla fine e ci sono 9 punti in palio: la lotta salvezza quest’anno è davvero appassionante in Liga e si preannuncia un finale caldissimo. La prima delle ultime 3 partite si giocherà nell’infrasettimanale: l’Alaves, al momento terz’ultimo e dunque a serissimo rischio di retrocessione, ospita il Barcellona, che si è laureato campione. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Alaves-Barcellona (mercoledì 13 maggio 2026 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. I baschi ricevono i campioni di Spagna ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Alaves-Osasuna (domenica 05 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Motivazioni altissime per i baschiLa domenica notte di Liga vivrà un appuntamento magari di non grandissimo richiamo ma sicuramente molto importante per le zone basse della... Lens-Paris Saint Germain (mercoledì 13 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiSi recupera il turno numero 29 di Ligue1 ed è il giorno dello scontro diretto tra il Lens e il Paris Saint Germain, gara che potrebbe di fatto... Argomenti più discussi: Quote scommesse Deportivo Alaves - Barcellona; CD Alavés - FC Barcellona | pronostico & migliori quote | 13.05.2026; Liga: il Barça può vincere la Liga domani, l'Atlético vince con le riserve; La stagione 2025/26 de La Liga sta per concludersi: il rendimento delle squadre e gli obiettivi rimasti a quattro giornate dalla fine. Il Real Madrid infliggerà multe 'esemplari' a Tchouameni e Valverde. Non saranno sospesi, quindi Tchouameni può giocare contro il Barcellona reddit