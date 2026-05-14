"La situazione degli istituti scolastici nella Piana di Lucca preoccupa profondamente Gioventù Nazionale e chiunque abbia a cuore il futuro dei giovani". Apre così la nota di Gioventù Nazionale di Lucca, che segnala una situazione di forte degrado. " Aule al gelo per gran parte dell’inverno - si legge - infiltrazioni, bagni non funzionanti o in condizioni indecorose e ascensori guasti non sono più accettabili. La diffusione di questi problemi in più istituti dimostra l’urgenza di un intervento serio e strutturato da parte delle istituzioni". "Per questo - commenta il gruppo - Gioventù Nazionale Lucca ha avviato il progetto “ Emergenza Scuole...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al via l’iniziativa: "Emergenza scuole"

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