I bambini delle scuole elementari in visita al commissariato per l' iniziativa Poliziotto per un giorno
Questa mattina al Commissariato di pubblica sicurezza di Faenza si è tenuta un'importante esperienza di educazione alla legalità. Per l'occasione, gli alunni della scuola primaria “Sant’Umiltà” della città hanno varcato la soglia del locale commissariato per una visita didattica dedicata alla.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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